Tripla fotocamera, 256GB di memoria e ricarica da 100W: HONOR 200 è super

Oggi ho deciso di segnalarti uno smartphone spettacolare che puoi avere in offerta a tempo su Amazon a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di listino. Dunque non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello HONOR 200 5G a soli 399,90 euro, invece che 524,50 euro.

Il prezzo originale è esattamente quello che vedi sopra e quindi adesso puoi risparmiare oltre 124 euro sul totale. Come ti dicevo è un’offerta tempo limitato e quindi devi fare in fretta. Tra l’altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 79,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

HONOR 200 5G: foto bellissime e ricarica super veloce

Sono davvero tante le caratteristiche di HONOR 200 5G a partire sicuramente dal suo design leggero e sottile. Ha un peso di 187 g per uno spessore di 7,7 mm e quindi risulta davvero maneggevole. Nonostante questo possiede un generoso display OLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e colori brillanti.

Gode di una tripla fotocamera con sensore principale posteriore da 50 MP e ultra-grandangolare Sony IMX856 per immortalare i momenti più significativi e renderli indimenticabili. Gode di una super batteria da 5200 mAh che ha una ricarica turbo da ben 100 W che lo riporta al 57% in soli 15 minuti. E poi il super processore Snapdragon 7 Gen 3 viene supportato da 8 GB di RAM e gode di una memoria interna da 256 GB per archiviare quello che vuoi senza nessun problema.

Inutile dire che siamo di fronte a uno smartphone eccezionale e dato il suo prezzo basso sparirà da un momento all’altro. Quindi prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo HONOR 200 5G a soli 399,90 euro, invece che 524,50 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.