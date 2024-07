Tribes of Midgard per PS5: sconto EPICO del 45% su Amazon

Tribes of Midgard per PS5 è l’epica avventura che stavate aspettando, ora disponibile su Amazon con uno sconto strepitoso del 45%. Questo gioco cooperativo rappresenta un’esperienza unica, che fonde elementi di azione, survival e roguelite per un’esperienza di gioco coinvolgente e dinamica. Con la Deluxe Edition, non solo avrete accesso al gioco base, ma anche a due famigli e al set esclusivo di oggetti cosmetici Valchiria Solare, pensati appositamente per PlayStation. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro, anziché 18,00 euro.

Tribes of Midgard per PS5: preparati a una storia epica che ti terrà incollato allo schermo

In Tribes of Midgard, voi e la vostra tribù vi troverete a difendere il vostro villaggio dalle invasioni notturne di spiriti e giganteschi bruti. Il vostro obiettivo principale è proteggere il Seme di Yggdrasil, l’albero sacro che è il cuore del vostro mondo. Solo mantenendo intatto il Seme potrete prevenire la catastrofe del Ragnarök e garantire la sopravvivenza del vostro villaggio.

L’avventura vi porterà a esplorare le terre selvagge di Midgard, dove dovrete raccogliere risorse, cacciare bestie mitiche e affrontare temibili avversari. Ogni sessione di gioco si svolge in un mondo procedurale unico, che vi offre nuove sfide e ricompense a ogni partita. La strategia è fondamentale: dovrete tornare al villaggio prima del tramonto per rinforzare le difese e preparare equipaggiamenti potenti, necessari per respingere le incessanti ondate di nemici.

Il gioco permette di forgiare la vostra leggenda vichinga scegliendo e potenziando il vostro personaggio, creando armature epiche e armi possenti. Le potenti rune vi aiuteranno a personalizzare il vostro stile di gioco e a ottimizzare le vostre strategie di battaglia. Inoltre, la modalità cooperativa online PvE vi consente di formare una tribù fino a 10 giocatori, ideali per affrontare le sfide più ardue e conquistare le sfide stagionali della Modalità Saga.

Con Tribes of Midgard, la battaglia per fermare il Ragnarök diventa un’avventura epica e coinvolgente, perfetta per gli amanti del genere e per chi cerca un’esperienza di gioco avvincente. Approfitta subito dello sconto del 45% su Amazon e acquistalo al prezzo competitivo di soli 9,99 euro, prima che sia troppo tardi.