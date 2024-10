Trenitalia: riscatta un extra sconto del 20% per viaggiare sulle Frecce

Tra ottobre e dicembre viaggiare a bordo dei treni Frecciarossa conviene: è infatti disponibile un nuovo codice promo che ti consente di ottenere uno sconto del 20% acquistando un treno alta velocità Trenitalia, per partenze dal 21 ottobre al 18 dicembre 2024, e inserendo il codice “OTTOBRE24”. La promozione è tuttavia limitata: potrai acquistare il biglietto, scontato, soltanto entro le 18 di lunedì 7 ottobre.

Come riscattare il 20% di sconto Trenitalia

Il codice promozionale Trenitalia è valido per le tariffe Super Economy o FrecciaDAYS (disponibile il martedì, mercoledì, giovedì e sabato), sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Per accedere alla promozione basta inserire il codice sconto “OTTOBRE24” per ogni passeggero in fase di acquisto del biglietto, rispettando le maiuscole.

Avrai così diritto a un extra sconto del 20% sul prezzo complessivo del biglietto, che dovrà essere acquistato entro le 18 di lunedì 7 ottobre. La partenza, invece, deve essere programmata tra il 21 ottobre e il 18 dicembre 2024. La promozione è valida per l’acquisto su tutti i canali di vendita Trenitalia, oltre che nelle agenzie di viaggio abilitate.

Il numero di posti disponibili, tuttavia, è variabile in base al treno, alla classe/servizio e al giorno. Nelle soluzioni in cui sono contemplati dei cambi con più treni, lo sconto verrà applicato sul treno dall’importo superiore, mentre per i viaggi andata e ritorno si applica solo sul viaggio di andata.