Trenitalia lancia un nuovo concorso: vinci uno dei 5.000 premi green in palio

Trenitalia ha appena lanciato il concorso “1 Million X-GO”, un’iniziativa imperdibile per tutti i viaggiatori iscritti al programma X-GO, dedicato a chi utilizza i servizi Regionali e Intercity. Partecipando a un semplice quiz, gli utenti possono provare a vincere subito uno dei 5.000 premi green in palio. Inoltre, con l’estrazione finale, ci sono in palio ben 20 super premi! Scopriamo insieme come funziona questo concorso e quali sono i premi a disposizione.

Premi in palio

Durante tutto il periodo del concorso, Trenitalia mette in palio numerosi premi digitali assegnati con la modalità Instant Win. Sono previsti 5.200 buoni sconto da 5 euro per viaggi con servizi Intercity, 26 gift card Sport Time del valore di 60 euro, 30 buoni acquisto Cisalfa da 10 euro, 15 buoni acquisto AwLAB da 25 euro, 30 gift card Fever da 10 euro, 28 gift card PhotoSì da 20 euro, 15 gift card Ecofactory da 25 euro e 15 gift card Alce Nero da 25 euro.

I partecipanti che avranno preso parte almeno una volta all’Instant Win accederanno all’estrazione finale, che mette in palio 10 cuffie a padiglione a ricarica solare Urbanista Los Angeles Black, del valore di 199,99 euro, e 10 monopattini elettrici VivoBike V40 personalizzati con logo X-GO, del valore di 749 euro.

Come partecipare al concorso

Per partecipare al concorso “1 Million X-GO” è necessario essere residenti o domiciliati in Italia o nella Repubblica di San Marino, essere maggiorenni ed essere titolari di una Carta X-GO e risultare iscritti al Programma X-GO di Trenitalia, che è gratuito.

Accedi al sito del concorso, vai alla pagina dedicata ed effettua il login inserendo le credenziali del tuo account X-GO. Partecipa al quiz giornaliero rispondendo a due domande a risposta multipla. Più risposte corrette daranno maggiori possibilità di vincere: con 0 risposte esatte si ottiene 1 Chance, con 1 risposta esatta si ottengono 2 Chance, con 2 risposte esatte si ottengono 3 Chance.

Usa le tue Chance per attivare l’Instant Win e scopri subito se hai vinto uno dei premi. Entro il 30 marzo 2025 saranno estratti 20 codici X-GO tra tutti i partecipanti, che si aggiudicheranno i premi finali. Il concorso è attivo dal 10 febbraio al 7 marzo 2025. Ogni partecipante può tentare la fortuna una volta al giorno e accumulare fino a 3 premi al giorno. Tuttavia, le Chance non utilizzate entro le 23:59 dello stesso giorno verranno azzerate.