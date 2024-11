Trenitalia lancia la promo 2x1 per la Svizzera: viaggi in due, con un solo biglietto

Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Montreux, Zurigo. Queste sono soltanto alcune delle città che è possibile raggiungere a bordo dell’Eurocity Trenitalia, che in occasione delle festività natalizie ha lanciato una nuova promozione 2×1: viaggia in due, pagando un solo biglietto. I biglietti sono disponibili per l’acquisto a partire da oggi, venerdì 8 novembre. Ma scopriamo meglio come funziona l’offerta.

Come viaggiare in Svizzera con la promo 2×1

La promozione 2×1 Eurocity di Trenitalia è l’occasione perfetta per una vacanza nelle “capitali” dei mercatini natalizi, tra addobbi, bancarelle e spettacoli luminosi che durante le festività animano piazze e vie. I biglietti sono disponibili per l’acquisto dall’8 novembre al 7 dicembre, almeno tre giorni prima della partenza, tramite l’app oppure il sito web Trenitalia.

Grazie alla promo Eurocity, naturalmente selezionando due passeggeri in fase di prenotazione, è possibile viaggiare verso le principali destinazioni svizzere in due pagando un solo biglietto in 1° o 2° classe, tra il 15 novembre e il 20 dicembre. Le stazioni di partenza italiane sono Bologna, Genova, Milano e Venezia, mentre quelle d’arrivo, tra le principali, spiccano Lucerna, Zurigo, Basilea, Berna, Lugano, Montreux, Losanna e Ginevra.

La promozione 2×1 Trenitalia verrà applicata automaticamente dal sistema, in caso di disponibilità (è infatti soggetta a limitazione di posti). Il biglietto acquistato con tariffa promo, inoltre, non è modificabile né rimborsabile. Ma si tratta comunque di un’ottima occasione per risparmiare sul costo di un biglietto ferroviario e, al tempo stesso, pianificare un bel soggiorno invernale nelle più belle località svizzere.