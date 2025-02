Trenitalia, arriva la promo FrecciaFAMILY: viaggi GRATIS sotto i 15 anni

Trenitalia ha da poco lanciato una promozione imperdibile per le famiglie: con FrecciaFAMILY, i ragazzi sotto i 15 anni viaggiano gratis e gli adulti ottengono uno sconto del 50% rispetto al prezzo Base. L’offerta è valida sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca in prima e seconda classe, oltre che nei livelli di servizio Business, Premium e Standard. Ecco come funziona nel dettaglio.

Come funziona FrecciaFAMILY?

L’offerta è riservata a gruppi familiari composti da 2 a 5 persone, con almeno un maggiorenne e un ragazzo di età inferiore ai 15 anni. I biglietti possono essere acquistati tramite tutti i canali di vendita Trenitalia e presso le agenzie di viaggio abilitate. La prenotazione deve essere effettuata entro la mezzanotte del decimo giorno precedente la partenza del treno.

A differenza di altre promozioni, che solitamente sono limitate nella flessibilità, FrecciaFAMILY offre alcuni vantaggi interessanti:

Cambio prenotazione : consentito gratuitamente una sola volta fino all’orario di partenza del treno

: consentito gratuitamente una sola volta fino all’orario di partenza del treno Cambio biglietto : consentito una sola volta fino alla partenza, pagando l’eventuale differenza di prezzo

: consentito una sola volta fino alla partenza, pagando l’eventuale differenza di prezzo Rimborso : possibile in caso di rinuncia al viaggio

: possibile in caso di rinuncia al viaggio Cambio nominativo : effettuabile un numero illimitato di volte fino alla partenza

: effettuabile un numero illimitato di volte fino alla partenza Accesso ad altro treno: permesso da un’ora prima a un’ora dopo la partenza, pagando la differenza di prezzo e una penalità di 10 euro per passeggero

Per usufruire della promozione, si legge nelle linee guida dell’offerta, è necessario esibire un documento d’identità valido che attesti l’età del minore. In alternativa, si può presentare un certificato di nascita o una documentazione sostitutiva, compresa l’autocertificazione del genitore o di chi ne fa le veci.

I posti disponibili per FrecciaFAMILY sono limitati e variano in base ai giorni della settimana, ai treni e alla classe di servizio scelta. Per non perdere questa opportunità, prenota subito il tuo viaggio in famiglia con Trenitalia attraverso uno dei canali abilitati, compreso online: inserisci nel form di ricerca, oltre alle stazioni di partenza e arrivo, almeno un passeggero adulto e un ragazzo per poter usufruire della promo.