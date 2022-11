Trend Casa: NUOVA PROMO Eni Plenitude con prezzo all'ingrosso

Oggi vi presentiamo Trend Casa, l’offerta di Eni Plenitude adatta a chi vuole entrare nel mercato libero senza rinunciare ai prezzi all’ingrosso delle componenti luce e gas.

Con questo gestore dunque paghi ogni mese il prezzo all’ingrosso ed un piccolo contributo sui tuoi consumi.

Trend Casa: ecco l’offerta di Eni Plenitude!

La tariffa è davvero semplice da comprendere perché mette a disposizione tutti i costi in maniera chiara ed accessibile a tutti. Oltre al prezzo all’ingrosso Eni Plenitude chiede un contributo sui consumi pari a 0,0242 €/kWh per la luce e di 0,1480 €/Smc per il gas. Oltre a questo c’è un costo di commercializzazione e vendita di 10 euro per la luce e della stessa cifra per il gas.

Questo dunque è il cosiddetto spread che va ad aggiungersi al prezzo all’ingrosso che viene regolato dall’ARERA e fanno riferimento al mese scorso. Nello specifico il prezzo all’ingrosso per la luce è stato pari a 0,453 €/kWh, mentre, il corrispettivo del gas si è attestato a 2,110 €/Smc. Grazie al mercato libero potrete cambiare gestore senza alcun vincolo!

Per chi viene dal mercato tutelato è bene sapere una cosa. Il passaggio al mercato libero dell’energia può essere talvolta meno conveniente. Questo dipende dagli indici regolati dall’ente che fanno riferimento al mese precedente.

Eni Plenitude inoltre è attenta alla salvaguardia dell’ambiente. Infatti, l’energia elettrica proviene solamente da fonti rinnovabili certificate e quindi non impatta in alcun modo sull’inquinamento. Inoltre, questo fornitore include un area clienti davvero ben fatto dove è possibile gestire in autonomia qualunque cosa inerente alla propria fornitura.

L’offerta Trend Casa è attivabile SENZA COSTI ONLINE sia richiedendo un cambio gestore sia attivando un nuovo contratto. Inoltre, questa promozione non ha alcun vincolo!

