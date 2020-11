Volete rendere il vostro vecchio stereo un dispositivo dotato di connessione Bluetooth o volete collegare contemporaneamente due cuffie per videogiocare con un vostro amico senza disturbare gli altri inquilini della casa? Oggi Amazon ha un’offerta a tempo davvero interessante che riguarda proprio un trasmettitore/ricevitore Bluetooth 5.0 della Elegiant.

Trasmettitore/ricevitore Bluetooth Elegiant: caratteristiche principali

Stiamo parlando dell’Elegiant BTI-066 il quale utilizza la tecnologia Bluetooth a bassa latenza sia in modalità TX che RX, riducendo il ritardo audio al di sotto dei 40 ms e permettendo di godere di dati audio di alta qualità in sincronia con l’immagine.

Con microfono incorporato, integrato ad un sensore di cancellazione dell’eco AEC e del rumore ANC, questo dispositivo trasmette la propria voce in maniera chiara e limpida, permettendo di comunicare senza problemi con la propria famiglia o con gli amici e un pulsante dedicato consente di rispondere e riagganciare.

Non necessita della corrente elettrica costante dato che è presente una batteria a da 1000 mAh che permette un funzionamento del device per oltre 24 ore e di caricarsi completamente in circa 4.5 ore. Durante la ricarica, l’Elegiant BTI-066 può essere ugualmente usato grazie al cavo microUSB e alla protezione IC incorporata.

Ci sono molti indicatori LED per conoscere facilmente gli stati di utilizzo e ci sono anche molti tasti per usarlo in totale facilità con tanto di tasto specifico per entrare velocemente nella modalità di abbinamento e limitare il tempo di collegamento con qualsiasi dispositivo. All’interno della confezione è anche presente un cavo audio SPDIF, un cavo audio AUX da 3,5 mm e cavo audio RCA, in grado di soddisfare tutte le esigenze di connessione per essere collegato ai vari dispositivi audio con funzione Bluetooth e non Bluetooth.

Insomma, non fatevi scappare questa interessante offerta Amazon per portarvi a casa questo fantastico dispositivo al costo di 21,66 euro con uno sconto del 34% rispetto al prezzo di listino.

