Trasformi l'intera stanza con Nanoleaf a portata di mano (-20%)

Volevi una chance per dare il perfetto tocco di colore alla tua stanza? Con questo pack da 10 pezzi di Nanoleaf LED a forma esagonale in offerta non avrai più scusanti.

Puoi acquistarle su Amazon grazie al fantastico coupon disponibile sulla pagina del prodotto, basterà spuntarlo con un click prima di aggiungerle al tuo carrello per avere lo sconto al momento del pagamento, pagandole solamente 71,99€. Non farti scappare questa offerta e acquistale subito con questa promozione prima che finiscano. Sono dei prodotti molto ambiti.

Se hai un abbonamento Prime abilitato sul tuo account Amazon usufruisci delle spedizioni sempre veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno sfondo perfetto grazie alle Nanoleaf LED esagonali

Rendi unica la tua stanza grazie a questo kit di 10 pannelli esagonali Nanoleaf LED. Grazie a questi potrai decorare e personalizzare il tuo sfondo con disegni unici che esprimono la tua personalità. Potrai applicarle sul muro grazie al kit in dotazione o utilizzarle su tavoli e superfici piane.

Sono facili da installare grazie alle istruzioni nel manuale che ti illustreranno come agganciare i connettori tra di loro in modo da unire gli esagoni nella configurazione che più ti piace.

Potrai dar vita alla tua musica o creare l’atmosfera perfetta delle tue serate grazie alle diverse modalità presenti nell’App TUYA che sarai in grado di collegare anche ai tuoi device Alexa e Google Assistant in modo da controllare effetti, colori e luminosità anche attraverso la voce.

Non farti scappare questa opportunità e acquista le tue Nanoleaf LED esagonali a un prezzo vantaggioso di soli 71,99€ su Amazon, con un risparmio del 20% grazie al coupon sulla pagina del prodotto.

Ricordati che con Amazon Prime hai spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.