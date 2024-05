Trasforma qualsiasi schermo in una SMART TV con Google Chromecast (costa solo 28€!)

E se ti dicessimo che c’è un modo per portare con te tutte le tue piattaforme di streaming preferite, come Netflix, Prime Video eccetera? Google TV Chromecast ti permetterà di avere tutti i tuoi contenuti preferiti a portata di mano. Basterà connetterlo a un’entrata HDMI e tutto verrà proiettato sullo schermo che avrai scelto. Il dispositivo di Google è in sconto del 28% e, grazie a questo, lo pagherai solo 28,99€!

Tutte le caratteristiche del Google Chromecast

Come accennato, con questo dispositivo potrai guardare i tuoi film e serie TV preferiti su piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN e molte altre, tutte a portata di clic. L’interfaccia intuitiva ti consente di trovare facilmente ciò che stai cercando grazie a una schermata Home personalizzata e ai suggerimenti basati sui tuoi interessi, rendendo la navigazione tra i contenuti semplice e piacevole.

E con il telecomando incluso, puoi cercare contenuti, avviare la riproduzione e controllare il volume semplicemente usando la tua voce. Questo ti permette di gestire la tua esperienza di visione senza dover toccare alcun pulsante, aumentando il comfort e la comodità.

Inoltre, la funzionalità di cast dal tuo telefono ti permette di trasmettere foto, video e musica dal tuo smartphone o tablet direttamente sulla tua TV, offrendo una maggiore flessibilità su come fruire dei tuoi contenuti.

L’installazione è estremamente semplice. Basta collegare Chromecast alla porta HDMI della tua TV e connetterlo al Wi-Fi in pochi minuti. Non dovrai più cercare il telecomando di ogni dispositivo perché tutto ciò che ti serve è un unico telecomando e la tua connessione Wi-Fi per accedere a un mondo di intrattenimento.

Prendi al volo Google TV Chromecast a soli 28,99€, al posto del prezzo originale di 39,99€!