Trasforma qualsiasi monitor in Smart TV con Chromecast di Google

Se non vuoi spendere cifre assurde per le nuove smart TV o se hai un vecchio televisore in cucina e lo vuoi far diventare smart, approfitta di questa occasionissima. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il Chromecast di Google a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro.

Con questo piccolo gadget, che ti viene fornito anche con il suo telecomando intelligente, ti permetterà di trasformare qualsiasi monitor in una smart TV. Così non dovrai spendere nulla. Tra l’altro questa è la versione 4K e dunque puoi vedere i tuoi contenuti in una risoluzione spettacolare.

Chromecast di Google per la smart TV a costo invisibile

Questa è sicuramente la migliore soluzione per avere ciò che desideri a un costo irrisorio. E anche per non buttare via un televisore che sì, magari non è di ultima generazione, ma non è nemmeno così male. Per vedere tutti i tuoi contenuti non serve altro che inserire il piccolo ricevitore nella tua vecchia TV e collegarlo alla corrente con il cavetto che trovi in dotazione.

A quel punto vedrai comparire nel monitor che hai scelto una homepage intuitiva dove potrai scaricare gratuitamente migliaia di app. Non solo, grazie al telecomando che trovi sempre in confezione puoi parlare con il tuo assistente vocale.

Questa non è un’offerta che trovi tutti i giorni, quindi prima che sia tardi vai su Amazon acquista il tuo Chromecast di Google a soli 49,90 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

