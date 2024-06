Trasforma qualsiasi foto in un'ISTANTANEA con la stampante Fujifilm (-27%!)

Sei un amante delle foto vintage? Non dovrai più portare in giro la tua ingombrante istantanea. Grazie a quest’offerta da Amazon, potrai avere la stampante Fujifilm instax SQUARE Link, la quale sarà in grado di trasformare anche le foto fatte col cellulare in istantanee. Mentre il suo prezzo di partenza è di 149,99€, in questo momento la pagherai 109,00€! Scopriamo, ora, tutte le sue caratteristiche.

Tutte le caratteristiche della stampante Fujifilm

Questa stampante produrrà le iconiche Instax SQUARE dalle dimensioni di 62mm x 62mm, con la possibilità di essere arricchite da una vasta gamma di cornici e filtri, rendendo ogni scatto unico e originale. Un’altra funzione innovativa è l’AR Print, che permette di scansionare un QR code sulla stampa per aggiungere elementi 3D interattivi, come testi, animazioni o doodle.

Facile da infilare in borsa o nello zaino, è la tua compagna ideale per immortalare i tuoi ricordi più belli ovunque tu sia. E parando di estetica, la sua striscia LED ti indicherà lo stato della stampante con un colpo d’occhio: accesa, spenta o pronta per stampare.

La connettività Bluetooth rende il suo utilizzo estremamente semplice. Basta collegare il proprio smartphone alla stampante tramite Bluetooth per stampare le foto in pochi secondi. Con l’app dedicata, avrai accesso a tutte le funzioni creative e di personalizzazione, permettendo di sfruttare al massimo le potenzialità della stampante.

Riempi i tuoi album fotografici di ricordi grazie alla stampante Fujifilm a soli 109,00€, grazie allo sconto Amazon del -27%. Si tratta di un ribasso davvero corposo dato che inizialmente l’avresti pagata 149,99€!