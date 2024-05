Trasforma qualsiasi foto in una Polaroid con questa stampante in OFFERTA (-26%)!

Non c’è cosa più bella che rendere ogni ricordo tangibile e conservarlo per sempre. Risiede proprio in questo la magia che rende speciali le fotografie istantanee. Spesso, però, risulta difficile portarci dietro una vera e propria fotocamera. Ed è qui che entra in gioco Fujifilm instax Link WIDE: una stampante che trasforma ogni foto (anche fatta dal cellulare) in un’istantanea! Grazie allo sconto del -26%, potrai prenderla oggi a soli 118,99€: un prezzo incredibile se pensiamo che di listino costa 159,99€!

Tutte le caratteristiche della stampante Fujifilm

Questa stampante si collega tramite connessione Bluetooth al tuo smartphone, permettendoti di stampare le tue foto in pochi secondi. E con l’app dedicata instax Link WIDE avrai vasta gamma di opzioni di personalizzazione, inclusa la modalità QR Code per aggiungere contenuti extra alle tue foto, potendo scegliere tra due modalità di stampa: instax Rich, che esalta i colori vivaci, e instax Natural, che offre un effetto più classico e naturale.

Grazie alla sua app dedicata, inoltre, la Fujifilm instax Link WIDE ti offre infinite possibilità di personalizzazione per i tuoi scatti. Puoi aggiungere testo, applicare filtri, inserire cornici e persino integrare QR Code che permettono di condividere contenuti extra come video, link a siti web o messaggi segreti.

Una delle caratteristiche principali della stampante instax Link WIDE è il suo formato di stampa, che produce foto il 50% più grandi rispetto alle foto standard instax. Infine, la qualità di stampa è eccezionale, con una risoluzione di 318 dpi che garantisce immagini nitide e dettagliate.

Regalati o regala la stampante Fujifilm instax Link WIDE e rendi i momenti speciali immortali. Prendila ora che costa solo 118,99€, grazie al ribasso Amazon del -26%.