Trasforma l'iPad in un laptop con Logitech Slim Folio, 30€ di sconto

Se hai un iPad a casa ti sei sempre chiesto se fosse possibile ottenere ancora di più da lui, la risposta è senza ombra di dubbio affermativa. Grazie alla magica Logitech Slim Folio, lo rendi praticamente un laptop proteggendolo e non solo.

Con la promozione in corso su Amazon non farne a meno, grazie al 32% di sconto risparmi circa trenta euro sul prezzo di listino ed ecco che con soli 70€ avveri i tuoi sogni. Completa l’acquisto il prima possibile.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Logitech Slim Folio, la custodia che ha anche la tastiera

Compatibile con la settima, ottava e nona generazione di iPad, la Logitech Slim Folio è la custodia 2 in 1 che ti permette di ottenere ancora di più dal tuo dispositivo Apple. A te basta incastrare al suo interno il tablet ed ecco che hai tutto a disposizione.

In una sola mossa te lo porti in giro proteggendolo ed evitando che il display si possa rovinare o compromettere e, allo stesso tempo, quando ne hai bisogno, hai una tastiera a tua completa disposizione.

Non hai bisogno di cavi e cavetti perché il dispositivo si collega mediante Bluetooth. Non deve essere neanche ricaricato grazie alle due sue pile a bottone ricambiabili. Tranquillo che non dovrai preoccupartene presto perché assicurano una copertura di 4 anni.

In più, se hai una Apple Pencil non rinunci neanche a quella grazie all’alloggiamento apposito che ti permette di averla sempre dietro come al solito.

Ci stai ancora pensando? Io ti suggerisco di non perdere tempo perché l’offerta su Amazon non durerà per sempre.

Collegati immediatamente e acquista la tua Logitech Slim Folio su Amazon a soli 70€ grazie al ribasso del 32%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.