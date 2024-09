Trasforma la tua TV con la Streaming Box di Nokia: minimo storico su Amazon (-34%)

La Streaming Box di Nokia è una scatoletta magica che, collegata alla tua TV, ti permette di trasformarla in una vera e propria Smart TV dotata di Android e tutti i vantaggi che ne derivano. Oggi puoi acquistarla in offerta su Amazon al minimo storico di 45,99 euro invece di 69,90, con consegna velocissima grazie a Prime.

Streaming Box Nokia: come funziona e tutti i vantaggi

Questo box streaming ti garantisce una qualità Ultra HD in 4K, naturalmente se il tuo televisore è compatibile, dandoti prestazioni eccezionali e un accesso semplice a tutte le tue app preferite come Netflix, Prime Video, Disney+, Mediaset Infinity, Rai Play, Apple TV, Now TV e molte altre disponibili sul Google Play Store.

La box è dotata di Chromecast integrato in modo che tu possa trasmettere facilmente video, musica, sport e molto altro direttamente dal tuo smartphone alla TV. La porta USB, inoltre, ti permette di fare lo stesso da dispositivi esterni.

La confezione include anche un telecomando ergonomico Bluetooth con funzione di ricerca vocale e pulsanti illuminati per renderne l’uso intuitivo anche al buio. Potrai navigare comodamente tra le app, cercare contenuti e gestire la tua esperienza di visione in modo fluido e reattivo.

La Streaming Box di Nokia, dotata di Android 10, è lo strumento perfetto per aggiornare la tua TV e portarla in una nuova generazione di intrattenimento. Acquistala adesso a soli 45,99 euro.