Trapano con percussione Bosch: offerta lampo da non perdere su Amazon

Ottima offerta lampo per il fai-da-te su Amazon dove puoi acquistare questo trapano con percussione Bosch Professional a soli 63,99 euro invece di 75. Un prodotto eccellente per i tuoi lavori professionali e casalinghi da un marchio che è assoluto sinonimo di qualità.

Trapano con percussione Bosch: conveniente e di qualità

Questo trapano è ideale per chi cerca un prodotto performante senza appesantire troppo le fasi di lavoro: il peso di soli 1,8 kg e il corpo dalle dimensioni ridotte lo rendono ideale per garantirti maneggevolezza e comfort anche per lavori prolungati.

È dotato di un motore da 600 watt: una potenza notevole che consente di eseguire forature precise su materiali duri come calcestruzzo, pietra e muratura e che dona allo strumento una totale versatilità. Il madrino autoserrante da 13 mm facilita il cambio rapido delle punte, migliorando la produttività e riducendo i tempi morti.

Inclusa nella confezione trovi anche l’asta di profondità da 210 mm che ti permette di avere forature precise e della profondità desiderata: troverai il tutto all’interno di una pratica confezione in cartone pronta per essere subito utilizzata.

Il Bosch GSB 13 RE è un trapano affidabile, maneggevole e potente che offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo: acquistalo in offerta lampo a 63,99 euro invece di 75.