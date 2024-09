Trapano battente Bosch: occasione Amazon con lo sconto del 27%

Il trapano battente Bosch Universal Impact 800 è un’ottima aggiunta alla tua strumentazione per il fai-da-te casalingo o per il lavoro: oggi su Amazon puoi acquistarlo in offerta a tempo eccezionale a soli 79,99 euro invece di 109,99. Il prezzo include anche la spedizione Prime.

Trapano battente Bosch: perché dovresti averlo

Grazie alla sua potenza di 800 watt, il trapano è capace di affrontare anche i lavori più impegnativi con facilità e precisione. Con la funzione Kickback Control previeni il rischio di torsione accidentale, garantendo una maggiore sicurezza durante l’uso. Infatti, nel caso il trapano dovesse bloccarsi improvvisamente, questa tecnologia interviene immediatamente per fermare la rotazione.

Tra le altre cose, il Bosch Universal Impact 800 è dotato di un mandrino autoserrante da 13 mm con sistema Press&Lock, che ti permette di cambiare le punte in modo rapido e senza sforzo. Versatile nell’uso, con un diametro di foratura massimo di 30 mm nel legno, 12 mm nell’acciaio e 14 mm nel calcestruzzo, si adatta ad una vasta gamma di materiali.

La coppia di serraggio massima di 17 Nm e la possibilità di preimpostare il numero di giri fino a 3000 giri/min garantiscono prestazioni ottimali in ogni situazione: la velocità massima di 45.000 colpi al minuto è una na potenza di percussione sufficiente per affrontare lavori su calcestruzzo e altri materiali duri.

Nonostante la sua potenza, il Bosch Universal Impact 800 è leggero e maneggevole, pesando solo 1,7 kg. Le sue dimensioni compatte (27,3 x 6,9 x 23,2 cm) lo rendono facile da usare e da riporre, senza occupare troppo spazio. Approfitta dello sconto Amazon e portatelo a casa a soli 79,99 euro.