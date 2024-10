Trapano battente avvitatore Bosch: offerta imperdibile fino a stasera (-33%)

Il Fai-da-Te è assoluto protagonista della Festa delle Offerte Prime: sono le ultime ore per approfittare degli sconti e in questo caso ti segnaliamo proprio il trapano battente-avvitatore di Bosch, in una speciale versione esclusiva Amazon, che può essere tuo a soli 93,99 euro invece di 140.

Trapano battente-avvitatore Bosch: un 3-in-1 da avere

Questo trapano è uno strumento versatile e potente che ti aiuterà a gestire vari lavori domestici e professionali. Dicevamo che si tratta di una edizione esclusiva Amazon perché viene fornita con una serie di accessori utili e anche una batteria da 18V per aiutarti nel lavoro.

Con funzione 3-in-1, è perfetto quindi per avvitare, forare e forare a percussione. Progettato per offrirti la massima flessibilità, ti permette di lavorare su materiali diversi come legno, metallo e muratura. Inoltre, è dotato di 20 posizioni di regolazione della coppia per adattare la potenza a seconda del materiale su cui sta lavorando.

Il trapano comprende anche un mandrino autoserrante da 10mm per semplificare la sostituzione delle punte e migliorare l’efficienza del lavoro. Il kit esclusivo Amazon include:

1 batteria al Litio da 18V/1,5 Ah

Caricabatteria AL 1810 CV

Set da 32 pezzi di bit per avvitamento

5 punte per legno

5 punte per muratura

Valigetta per il trasporto

Un dispositivo affidabile, versatile e potente per i tuoi lavori professionali o per il fai-da-te. Acquistalo adesso a soli 93,99 euro invece di 140.