Trapano avvitatore Xiaomi con valigetta e 24 punte in acciaio (-32%)

Sei anche tu una di quelle persone che preferisce brigarsela da solo quando deve fare dei lavori in casa? Preferisci metterci magari un pochino di più senza però spendere soldi chiamando i professionisti? Allora l’offerta che ti sto per segnalare è proprio perfetta per te. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello il trapano avvitatore Xiaomi a soli 67,70 euro, invece che 99,99 euro.

Siamo di fronte a una promozione davvero straordinaria. Grazie uno sconto del 32% oggi potrei risparmiare la bellezza di oltre 32 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa un gadget indispensabile per tantissimi lavori che comprende anche diversi accessori molto utili. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate da 22,57 euro a interessi zero con Klarna.

Trapano avvitatore Xiaomi: super compatto ma potente

Ci sono tante caratteristiche che rendono il trapano avvitatore Xiaomi uno dei migliori della sua categoria, sicuramente tra queste troviamo la sua eccezionale compattezza. È molto pratico e leggero e quindi lo potrai usare per tantissimi lavori. Ha un’impugnatura maneggevole e un grilletto sensibile alla pressione. Inoltre dotato di un rilevamento automatico della coppia che regola e cambia in base al lavoro che stai eseguendo.

Gode di un motore potente e potrai scegliere tra 3 diverse modalità in base alle tue esigenze. Inoltre puoi regolare facilmente la velocità ruotando la manopola posta sulla parte inferiore. In questo modo potrai gestire la velocità del trapano in modo graduale. E poi in confezione troverai una valigetta per riporlo e un ulteriore piccola cassettina dove troverai 24 punte in acciaio per forare più superfici e per avvitare e svitare.

Davvero una promozione da non perdere per nessun motivo al mondo. Dunque prima che sia tardi sparisca vai su eBay e acquista tuo trapano avvitatore Xiaomi a soli 67,70 euro, invece che 99,99 euro. Ordinalo ora e lo riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.