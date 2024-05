Trapano avvitatore wireless a 39,99€ con 52 accessori GRATIS: follia Amazon

Un trapano avvitatore wireless super compatto e potente, con ben 52 accessori in omaggio, a un prezzo che mai spereresti su Amazon. Infatti, completando al volo il tuo ordine puoi portarlo a casa a 39,99€ appena con spedizioni super rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso: la disponibilità è limitata.

Un sistema comodissimo, che ti permetterà di lavorare al meglio senza il vincolo dei cavi. Super pratico, grazie alla marea di accessori che ricevi in dotazione potrai iniziare da subito a sfruttare al massimo questo gioiellino, senza dover fare altri acquisti.

La funzione di percussione, insieme a quelle per forare e avvitare, e l’ottima coppia (25+1) lo rendono una soluzione completa, potente e versatile. In confezione, oltre alla pratica valigetta per il trasporto, ricevi anche 2 batterie: potrai lavorare per tutto il tempo che ti serve, senza interruzioni.

Approfitta di questa assurda occasione Amazon a tempo e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. L’ottimo trapano avvitatore wireless – completo di tutti i suoi omaggi – lo prendi a 39,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità super limitata.