Trapano Avvitatore TUTTOFARE con ACCESSORI a soli 33€

Grazie a eBay oggi ottieni un alleato prezioso al tuo fai da te o al tuo lavoro professionale. Non farti scappare un’offerta potente, in grado di migliorare la tua vita. Acquista il Trapano Avvitatore a soli 33€ circa, invece di 49,90€. A questo prezzo è un vero affare.

Infatti, ti arriva nella sua pratica valigetta da trasporto piena di accessori molto utili e con 2 batterie al litio ricaricabili. Per ottenere tutto questo devi però ricordarti di inserire il Codice MAGGIO24 su eBay. Inoltre, insieme a questo a vantaggio, hai anche la consegna gratis.

Trapano Avvitatore 2 batterie e accessori: favoloso

Semplicemente fantastico, il Trapano Avvitatore in offerta su eBay è la scelta perfetta per amatori e professionisti. Grazie alla modalità a percussione puoi forare qualsiasi tipologia di materiale senza alcuna fatica. All’interno della valigetta trovi anche un set di punte.

Il mandrino a serraggio controllato rende tutto più sicuro e facile. Anche in avvitatura puoi regolare i giri del trapano. Inoltre, grazie alle 2 batterie incluse è sempre pronto all’uso. Con 750W di potenza puoi fare veramente di tutto senza alcun problema. All’interno della confezione trovi quindi:

1 Trapano Avvitatore

2 Batterie

1 Caricatore

1 Valigetta

1 Albero flessibile

9 Prese a bussola

6 Punte per trapano

6 Punte da cacciavite

2 Raccordi

1 Manuale di istruzioni in Italiano

Acquistalo adesso a soli 33€ circa grazie al Codice MAGGIO24. Una vera opportunità imperdibile che trovi su eBay. Tra l’altro, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi pagare in 3 comode rate a tasso zero.