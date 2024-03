Trapano avvitatore a percussione con 2 batterie e valigetta tuo a 37€

Sei tra quelle persone che preferisce sbrigare i lavori di casa da solo senza chiamare tutte le volte degli esperti? Allora non puoi certo perdere questa occasione. Se vai ora su eBay puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 25% che abbatte il prezzo già non altissimo e ti permette di avere un bel risparmio di oltre 12 euro. D’altronde perché pagare di più? E poi avrai un attrezzo utilissimo e adatto a tante occasioni. Fai alla svelta perché è uno degli articoli più venduti e lo stanno osservando in tanti.

Trapano avvitatore a percussione potente a mini prezzo

Con questo fantastico trapano avvitatore potrai fare di tutto senza troppi sforzi. Ed essendo dotato della percussione sarai anche in grado di forare le pareti più dure. Puoi avvitare e forare su ogni tipo di materiale. Possiede una potenza da 750 W che garantisce una straordinaria versatilità.

Ha un’impugnatura maneggevole ed ergonomica in gomma per fare più attrito, soprattutto quando il lavoro che devi fare è impegnativo. Ha 25 marce della coppia e due velocità che puoi decidere in base alle esigenze del lavoro. Il mandrino è autoserrante e quini è molto semplice cambiare le punte. Inoltre in confezioni trovi due batterie e una pratica valigetta contenente diversi accessori.

A questa cifra non puoi proprio trovare di meglio. Quindi fai alla svelta, vai adesso su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a percussione a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.