Trapano avvitatore a percussione con 2 batterie e tantissimi accessori (-25%)

Se fai presto oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa un utensile elettrico professionale spendendo veramente poco. Dunque vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo trapano avvitatore a percussione a soli 67,30 euro, invece che 89,90 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 25% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare più di 22 euro sul totale. Con questo fantastico trapano puoi fare sia i piccoli lavori a casa che quelli più complicati su un cantiere. Possiede un’ottima potenza, batterie che durano tantissimo e tanti accessori inclusi.

Trapano avvitatore a percussione potente

Sicuramente ciò che deve avere un trapano avvitatore a percussione è un motore potente che ti permetta di fare diversi lavori senza troppa fatica. Grazie al suo motore da 1200 W è in grado di arrivare una velocità da 1350 rpm che garantisce proprio questo. Puoi mettere la percussione in base alle tue esigenze per forare anche materiali duri come il cemento armato. Oppure puoi toglierla quando devi avvitare o forare materiali meno spessi e resistenti.

Gode di un mandrino in metallo da 13 mm autoserrante per un cambio punte velocissimo. Le due batterie al litio da 4000 mAh garantiscono un’autonomia eccezionale e le puoi caricare velocemente. Ha due velocità che puoi impostare e una pratica luce a LED che ti permette di vedere quando lavori in zone buie. Ha un’impugnatura maneggevole e 25 marce della coppia. In confezione trovi la sua valigetta contenente tanti accessori utili come le chiavi a bussola e le punte per trapano e cacciavite.

Insomma una promozione più unica che rara e dato che potrebbe sparire da un momento all’altro devi fare in fretta. Vai subito su eBay dunque e acquista il tuo trapano avvitatore a percussione a soli 67,30 euro, invece che 89,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi.