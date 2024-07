Trapano-avvitatore MAKITA a 74€: PREZZONE su Amazon!

Per gli appassionati del fai da te, Makita è un punto di riferimento nel settore degli utensili elettrici. Questo brand giapponese è rinomatissimo per i suoi incredibili strumenti e, il trapano-avvitatore DHP485Z è proprio uno di questi! Con un corposissimo sconto del -26%, Amazon ti permetterà di risparmiare ben 26,87€, pagandolo solo 74,93€!

Tutte le caratteristiche del trapano-avvitatore di Makita

Parlando subito di prestazioni, questo strumento gode di una coppia di 50 Nm e una velocità massima di 28.500 colpi al minuto che assicura una foratura rapida ed efficiente di materiali duri come il calcestruzzo. Inoltre, la doppia velocità del dispositivo permette di adattare la velocità di rotazione e il numero di colpi al minuto in base al materiale e all’applicazione specifica.

Da non sottovalutare è anche il mandrino autoserrante da 13mm, il quale consente una rapida sostituzione degli accessori, rendendo il trapano estremamente versatile e facile da usare. E tra le particolarità, vi è anche una luce LED integrata in grado di illuminare l’area di lavoro, assicurando una maggiore precisione anche in condizioni di scarsa luminosità.

Se hai paura che possa rovinarsi dopo qualche lavoretto, sarai felice di sapere che gode di una protezione contro la polvere e gli spruzzi d’acqua, garantita dalla tecnologia Xtreme Protect, la quale assicura che lo strumento rimanga operativo anche nelle condizioni di lavoro più difficili.

Infine, la sua compatibilità con l’intera gamma di batterie Makita 18V, consente l’utilizzo dello stesso pacco batteria per altri utensili della stessa famiglia. Se hai altri dispositivi dello stesso marchio, quindi potrai risparmiare sull’acquisto di batterie aggiuntive, ottimizzando i tuoi investimenti.

Aggiungi questo fantastico trapano-avvitatore Makita al tuo set di attrezzi per soli 74,93€, anziché i classici 101,80€ di listino!