Trapano avvitatore con batteria e accessori in ottima OFFERTA BLACK FRIDAY

Vuoi approfittare del Black Friday per aggiornare la strumentazione per il fai-da-te? Allora ti segnaliamo un ottimo sconto su questo trapano avvitatore a batteria con 23 accessori che puoi acquistare al prezzo eccezionale di 38,54 euro, con spedizione Prime e consegna veloce.

Trapano avvitatore con batteria e accessori: le caratteristiche

Questo trapano è perfetto per soddisfare ogni esigenza professionale o per il fai-da-te casalingo: è infatti progettato per perforare e avvitare su legno, metallo e plastica sfruttando una coppia massima di 42Nm.

Dotato di 3 differenti modalità di lavoro (avvitamento, perforazione e percussione) e 25 impostazioni di coppia, potrai avere sempre il massimo controllo, mentre le 2 velocità regolabili (0-550 RPM e 0-1850 RPM) sono utili per adattarsi a qualsiasi situazione.

Il trapano include anche una batteria agli ioni di litio da 21V 2.0Ah per prestazioni a lunga durata e ricarica completa che si effettua in appena 1 ora e mezza. L’indicatore LED integrato sarà sempre pronto per avvisarti dello stato della batteria, mentre una luce LED è utile per utilizzarlo in spazi poco illuminazioni.

All’interno della confezione trovi infine ben 23 accessori, tra cui punte per legno, metallo e muratura, oltre a una clip da cintura per avere sempre lo strumento a portata di mano.

Con questo trapano avvitatore a batteria potrai affrontare facilmente qualsiasi progetto per il fai-da-te. Acquistalo in sconto per il Black Friday a soli 38,54 euro.