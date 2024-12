Trapano avvitatore a batteria con valigetta e tanti accessori inclusi (solo 37€)

Stai cercando un attrezzo per il fai da te che non costi un’esagerazione ma che ti permetta di fare diversi lavori velocemente e senza troppi sforzi? Allora ho scovato l’offerta perfetta per te. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 37,99 euro, invece che 49,99 euro.

Già il prezzo di listino non era altissimo ma con questo sconto del 24% sul prezzo originale è da prendere al volo. Potrai fare tantissimi lavori in un attimo e con i molti accessori che sono inclusi in una pratica valigetta sarà tutto più semplice. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi sparirà a breve.

Trapano avvitatore a batteria potente e pratico

Oltre al prezzo, chiaramente molto basso, questo trapano avvitatore a batteria risulta sia potente che molto pratico. Gode di una batteria da 20 V che puoi ricaricare velocemente e che ti permette di fare tantissimi lavori in poco tempo. Possiede anche un motore che potrai regolare con due velocità in base alle tue esigenze e arriva fino a 1600 rivoluzioni al minuto.

Ha un grip antiscivolo e un grilletto sensibile alla pressione ed è dotato di una luce a LED posta appena sopra quest’ultimo che ti permette di vedere perfettamente anche quando non c’è molta luce. Il mandrino autobloccante velocizza il cambio delle punte. Possiede poi 25 impostazioni della coppia e in confezione troverai diverse punte per vari tipi di materiali e una splendida valigetta dove mettere tutto all’interno.

Insomma una vera occasione d’oro da non farsi scappare. Perciò, dato che è un’offerta tempo, come ti dicevo, fai alla svelta e vai adesso su Amazon. Così potrai acquistare il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 37,99 euro, invece che 49,99 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.