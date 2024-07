Trapano avvitatore a batteria con percussione e accessori? Ti bastano 33€

Hai deciso di acquistare un trapano avvitatore a batteria che abbia la percussione e diversi accessori per tanti lavori? Allora fiondati su eBay e mettilo nel tuo carrello a soli 33,75 euro, invece che 49,90 euro. Per ottenerlo a questo prezzo inserisci il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 10% oltre a ribasso già applicato del 25% per un risparmio davvero eccezionale. Soprattutto ti porti a casa un attrezzo elettrico eccezionale, versatile e dalle tante funzionalità. Potrai svolgere moltissimi lavori in modo semplice e veloce. Fai presto però perché l’offerta non può durare a lungo.

Trapano avvitatore a batteria a prezzo ridicolo

Chiaramente è il prezzo che fa luccicare gli occhi, ma non è tutto fumo. Questo trapano avvitatore a batteria è dotato di un motore da 750 W e possiede 25 impostazioni della coppia. Potrai regolarlo su due velocità in base al lavoro che dovrai fare e puoi cambiare le punte velocemente grazie a mandrino autoserrante.

Possiede un’impugnatura maneggevole ed è anche leggero. La funzione di percussione ti consente di usarlo anche sulle superfici più spesse senza problemi. Troverai incluse due batterie al litio ricaricabili che durano a lungo e tantissimi accessori per molti lavori. Il tutto in una pratica valigetta per tenere ogni cosa in modo ordinato e perfetta per il trasporto.

Non perdere questa occasione veramente eccezionale. Dunque prima che sia tardi e scada vai su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 33,75 euro, invece che 49,90 euro. Per ottenerlo a questo prezzo ricordati di inserire il codice promozionale MENO10ESTATE al momento del pagamento. Ordinalo ora per riceverlo a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.