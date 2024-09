Trapano avvitatore a batteria con accessori a PREZZO SHOCK (36€)

Sei un amante del fai da te e ti ritrovi spesso a svolgere piccoli lavori a casa? Allora sicuramente sarai felice di conoscere questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 36 euro circa, invece che 39,99 euro.

È vero che lo sconto del 10% non è da strapparsi i capelli ma perché pagare di più? E poi questo attrezzo elettrico è davvero utilissimo. Ha un design leggero e compatto che ti permetterà di fare tutti quei piccoli lavori che altrimenti sarebbero molto scomodi. E in confezione troverai diversi accessori utili.

Trapano avvitatore a batteria a prezzo mini

Questo trapano avvitatore a batteria di permetterà di fare tantissimi lavori in un attimo e senza fare fatica. Come ti dicevo ha un design estremamente compatto con un’impugnatura maneggevole e antiscivolo. È dotato di una luce LED posta appena sopra il grilletto che ti consente di vedere al meglio le zone più buie.

Possiede 25 impostazioni della coppia e due velocità tra cui scegliere che va da 0 a 450 g/min fino a 1400 g/min. Il mandrino possiede il blocco automatico per velocizzare il cambio punte. Inoltre gode di una batteria da 2000 mAh a sgancio rapido che ti consente di usarlo per tantissimo tempo prima di doverla ricaricare.

Stai ancora leggendo? Non c’è più tempo per farlo, a questo prezzo lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 36 euro circa, invece che 39,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.