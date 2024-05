Trapano avvitatore con ACCESSORI e DOPPIA BATTERIA su eBay a 37€

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare un offerta fuori di testa ma devi fare in fretta perché ci sono pochissime disponibilità e tantissime richieste. Dunque batti la concorrenza, vai subito su eBay e metti nel tuo carrello questo trapano avvitatore a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro.

Grazie uno sconto del 25% puoi averlo a un ottimo prezzo. È dotato di tantissime funzioni che ti permetteranno di fare qualsiasi lavoro velocemente e senza sforzi. Inoltre trovi una valigetta contenente molti accessori e ben due batterie per lavorare senza mai fermarti. Un vero affare da non perdere per nessun motivo al mondo.

Trapano avvitatore con tutto a prezzo ridicolo

Questo trapano avvitatore ha praticamente tutto quello che ti serve per fare qualsiasi lavoro, dalla foratura di un muro in mattoni a quella di un muro in cemento. Questo grazie alla sua funzione di percussione. Puoi avvitare e svitare mobili e ante in un attimo. Tra l’altro nella valigetta che troverai inclusa ci sono molti accessori che ti permetteranno di fare tutti questi lavori che abbiamo elencato e anche altri.

Il design con cui è realizzato ti permette di fare pochissimo sforzo. Pesa poco, a un’impugnatura maneggevole e non scivola dalle mani. Inoltre è dotato di due batterie e questo ti permette di usarne una mentre l’altra magari è sotto carica. Possiede 25 postazioni della coppia e due velocità regolabili.

Potrai ovviamente vedere tutte le specifiche nella descrizione del prodotto ma sono certo che già con queste poche hai capito che si tratta di un acquisto da fare subito. Per cui vai adesso su eBay e acquista il tuo trapano avvitatore a soli 37,50 euro, invece che 49,90 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.