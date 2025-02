Trapano avvitatore a percussione in MEGA SCONTO su eBay

Su eBay è disponibile un doppio sconto interessante su questo trapano avvitatore a percussione con doppia batteria: inserendo il codice “CASA25” al momento del pagamento potrai pagarlo soltanto 33,75 euro invece di 49,90. Un’opportunità disponibile in quantità limitata e con spedizione gratuita in 48 ore.

Trapano avvitatore a percussione da 750W in offerta: potente, versatile e affidabile

Questo modello è dotato di un motore da 750W ad alta velocità con coppia elevata e 25 marce di coppia regolabili, con cui adattare la potenza in base al materiale su cui stai lavorando.

Include due velocità regolabili ideali per lavori delicati e impegnativi, mentre la funzione percussione battente è perfetta per forare superfici come cemento e muratura. La doppia batteria al litio ricaricabile garantisce sicurezza e durata, proteggendo contro sovraccarico, mentre il sistema di dissipazione del calore ti assicura prestazioni stabili anche dopo un uso prolungato.

L’impugnatura ergonomica e il peso ridotto fanno il resto per uno strumento facile da maneggiare, ideale per professionisti o per chi ha bisogno di un utensile affidabile per il fai-da-te. La confezione include tutto quello che serve: 2 batterie ricaricabili, caricatore, una pratica valigetta per il trasporto, albero flessibile, 9 prese a bussola, 6 punte per trapano, 6 punte da cacciavite, 2 raccordi e il manuale di istruzioni in italiano.

Un trapano avvitatore completo, resistente e pronto a tutto: applica il codice CASA25 e acquistalo a soli 33,75 euro invece di 49,90.