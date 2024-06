Trapano avvitatore con 2 batterie e valigetta ACCESSORIATA (-40%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa ottima promozione che ti permette di avere un attrezzo elettrico utilissimo per tanti lavori in casa e non solo. Devi fare alla svelta perché l’occasione non potrà durare a lungo. Quindi vai immediatamente su Amazon e aggiungi al tuo carrello questo trapano avvitatore a batteria a soli 50,39 euro, invece che 79,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 10% più un ulteriore sconto del 30% per un risparmio totale di oltre 29 euro. Tra l’altro in questa offerta è inclusa una valigetta contenente tantissimi accessori che potrai usare per molti lavori.

Trapano avvitatore con 2 batterie e tanti accessori

Questo trapano avvitatore possiede ben 2 batterie da 2.000 mAh che durano a lungo e si ricaricano velocemente, dandoti la possibilità di lavorare ininterrottamente per tutto il tempo che vuoi. Ha un’impugnatura antiscivolo estremamente ergonomica ed è anche leggero. Il mandrino autoserrante ti permette di cambiare le punte in un attimo.

Possiede 25+3 impostazioni della coppia e due velocità che puoi impostare in base alle tue esigenze e al tipo di lavoro che devi fare. Puoi forare anche su pareti molto dure grazie alla percussione. Possiede una pratica luce LED per vedere al meglio nelle zone più buie. E inclusa otterrai una valigetta per il trasporto che contiene una marea di accessori.

Stai ancora leggendo? È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili spariranno presto. Per cui vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore a batteria a soli 50,39 euro, invece che 79,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.