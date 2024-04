Trapano avvitatore con 2 batterie e tanti accessori nella valigetta (58€)

Ecco una di quelle promozioni da prendere al volo senza pensarci un attimo di più. Oggi puoi accaparrarti questo trapano avvitatore con due batterie potenti a soli 58,28 euro, invece che 95 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina.

Anche se potresti non visualizzarlo tieni presente che sul prezzo originale c’è uno sconto del 28% già applicato, e quindi con un ulteriore 15% di coupon avrai un risparmio di ben 37 euro sul totale. Come dicevo un’offerta da non farsi scappare per nessun motivo.

Trapano avvitatore potentissimo e maneggevole

Le due batterie che troverai incluse hanno una potenza da 21V e quindi ti permetteranno di fare moltissimi lavori senza sforzo. Potrai forare tranquillamente le pareti, anche quelle più dure, il legno, la plastica e il metallo. Oltre a questo potrai avvitare e svitare velocemente grazie alla doppia rotazione. Inoltre le batterie durano a lungo ed essendo due potrai continuare a fare il tuo lavoro mentre una la ricarichi.

Gode di 25 posizioni della coppia che puoi regolare in modo semplice e due velocitàche puoi impostare in base alle tue esigenze. Ha una pratica luce a LED appena sopra il grilletto che ti permette di vedere meglio i lavori che stai facendo. Il mandrino è autoserrante e quindi potrai cambiare le punte in modo rapido. Infine, nella pratica valigetta troverai tantissimi accessori molto utili.

Fai presto dunque perché a questa cifra finirà alla svelta. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo trapano avvitatore con due batterie a soli 58,28 euro, invece che 95 euro. Per poterlo avere a questo prezzo applica il coupon visibile in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.