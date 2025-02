Trapano a Percussione Bosch in super offerta: 33% di sconto su Amazon

Il marchio Bosch Home and Garden è sicuramente una garanzia quando si tratta di attrezzi per il giardinaggio o il fai-da-te. In questo caso non puoi perderti allora lo sconto attivo sul trapano elettrico a percussione EasyImpact 600 che puoi acquistare a soli 39,99 euro invece di 59,99 su Amazon.

Trapano elettrico a percussione Bosch: garanzia di qualità

Il trapano è perfetto per il fai-da-te e piccoli lavori in casa grazie alla sua potenza e maneggevolezza unite ad un design compatto ed ergonomico.

Il motore da 600W permette di affrontare una grande varietà di materiali, come forare nel legno fino a 25 mm e nella muratura fino a 12 mm. La levetta di regolazione elettronica ti aiuterà a gestire la velocità in base al materiale, evitando danni e migliorando la qualità del lavoro.

Il mandrino autoserrante a doppia bussola è un punto di forza che ti permette di cambiare punta in pochi secondi e senza l’uso di attrezzi aggiuntivi. L’impugnatura ergonomica già citata è perfetta per rendere il lavoro più comodo e sicuro anche per periodi prolungati.

Bosch EasyImpact 600 è la scelta perfetta se cerchi un trapano potente, ma facile da usare. Conservato in una comoda valigetta, può essere tuo a soli 39,99 euro.