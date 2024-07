Trapano, 2 batterie, 24 accessori e custodia: kit COMPLETO a 38€ (Amazon)

Questo trapano avvitatore wireless sarà il tuo assistente perfetto per qualsiasi lavoro di bricolage, riparazione o fai-da-te in casa e in giardino e non solo. Infatti, sarà perfetto anche per l’utilizzo professionale. Il kit completo con 2 batterie, 24 accessori e custodia lo porti a casa in sconto a un prezzo da capogiro su Amazon.

Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per prendere tutto a 38€ circa appena. Lo ricevi in modo rapido e gratuito, grazie ai servizi Prime, ma la disponibilità è limitata.

Alimentato da due potenti batterie da 2.0Ah (da alternare), questo utensile ti offre una coppia massima di 42Nm, più che sufficiente per affrontare qualsiasi tipo di foratura o avvitatura. Grazie alle sue 25+1 impostazioni di coppia, potrai regolare con precisione la forza di serraggio, evitando di danneggiare i materiali. E con le due velocità, da 0 a 400 RPM per le viti e da 0 a 1600 RPM per le perforazioni, non avrai più limiti!

Dotato di una pratica luce LED che ti permetterà di lavorare anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza affaticare la vista, potrai usarlo in qualsiasi contesto. E il suo design ergonomico, con impugnatura antiscivolo, lo rende comodo e maneggevole anche durante le sessioni di lavoro più lunghe.

Ma la vera sorpresa sono gli accessori inclusi nella confezione: ben 24 tra punte, inserti per avvitatore, chiavi a bussola e altro ancora. Avrai a disposizione tutto l’occorrente per affrontare qualsiasi tipo di progetto, dalla riparazione di mobili all’assemblaggio di mobili, dalla posa di piastrelle alla realizzazione di strutture in legno. E il tutto racchiuso in una comoda valigetta, per tenere l’attrezzatura sempre ordinata e a portata di mano.

Non importa se sei un esperto del fai da te o un principiante alle prime armi, questo trapano avvitatore è la soluzione ideale per te. Potente, versatile e facile da usare, diventerà presto il tuo inseparabile compagno di lavoro.

Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine su Amazon per concludere un affare sensazionale e prendere tutto a 38€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitatissima.