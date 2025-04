TP-Link TL-PA717: Kit Powerline Gigabit a in offerta a solo €46,99

Se desideri migliorare la tua connessione Internet senza dover installare cavi aggiuntivi, il TP-Link TL-PA717 è la soluzione perfetta. Questo kit Powerline Gigabit ti permette di estendere la tua rete domestica attraverso la rete elettrica esistente, offrendo una connessione stabile e veloce in ogni angolo della casa.

Oggi è in offerta ad un prezzo a cui non si può dire di no: su Amazon è, ancora per poco, disponibile ad appena 46,99€. Un investimento irrisorio per rivoluzionare la connessione di casa e portare internet anche nelle stanze più distanti dal router.

Con una velocità fino a 1000 Mbps, il TP-Link TL-PA717 è ideale per attività che richiedono una banda larga elevata, come lo streaming di video in alta definizione, giochi online e videoconferenze. Basta collegare i due adattatori alle prese di corrente e il gioco è fatto: non è necessaria alcuna configurazione complessa.

La tecnologia HomePlug AV2 assicura che il segnale sia stabile e affidabile, anche su lunghe distanze, mentre la porta Gigabit garantisce prestazioni ottimali per tutti i dispositivi collegati. Inoltre, la funzione power-saving mode riduce il consumo energetico quando non vengono rilevati dispositivi collegati, rendendo il TP-Link TL-PA717 una scelta eco-friendly.

A solo 46,99€, il TP-Link TL-PA717 è una delle soluzioni più economiche ed efficienti per migliorare la tua connessione Internet senza dover installare nuove linee o fare modifiche costose alla tua rete. Approfitta subito di questa offerta e porta Internet veloce in ogni stanza della tua casa!