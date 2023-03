TP-Link Tapo P300: ciabatta WiFi, 3 prese, 3 USB e comandi vocali (-40%)

Rendi la tua casa domotica con una spesa ridicola e gestisci i tuoi dispositivi anche quando sei lontano da casa, grazie a questa ciabatta WiFi. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello TP-Link Tapo P300 a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso registrato fin’ora, per cui se non sei rapido finirà ancor prima che te ne accorga. Anche perché con questa multipresa smart puoi mettere una marcia in più rendendo la tua casa intelligente in un attimo.

TP-Link Tapo P300: a questo prezzo è un affare

La ciabatta TP-Link Tapo P300 è dotata di 3 prese schuko dove potrai collegare i tuoi dispositivi come una lampada, la TV o i tuoi elettrodomestici come la macchina del caffè o una stufetta. Possiede anche 3 ingressi USB per caricare lo smartphone o il tablet velocemente, evitando di avere tanti caricatori in giro.

Tutto ciò che è collegato lo puoi controllare tramite l’app dedicata, che puoi scaricare sia nei dispositivi Android che Apple. E anche mentre sei fuori casa puoi accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici. O ancora, imposta un orario di accensione o spegnimento. Collega la ciabatta alla tua rete WiFi e usa i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Velocizza e semplifica tutte le tue attività quotidiane con una piccolissima spesa. Fai presto perché è un offerta molto limitata. Per cui vai ora su Amazon e acquista la tua ciabatta WiFi TP-Link Tapo P300 a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.