TP-Link Tapo P125M: presa smart per far diventare i dispositivi intelligenti

Dopo essere stato in una casa domotica hai deciso di migliorare anche la tua, facendo diventare intelligente diversi dispositivi? Allora sono certo che l’offerta che ti sto segnalando è proprio adatta a te. Fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello la presa smart TP-Link Tapo P125M a soli 10,99 euro, invece che 14,99 euro.

Il prezzo di listino già non era alto ma con questo sconto del 27% sul prezzo di partenza è da pendere senza pensarci un attimo. Avrai così la possibilità di trasformare qualsiasi device che non nasce co la tecnologia smart comunque in un device intelligente. Tutto in pochissimi passaggi molto semplici.

TP-Link Tapo P125M: tutto intelligente in pochi passaggi

Sicuramente la semplicità con cui puoi far diventare i tuoi dispositivi intelligenti, grazie alla presa smart TP-Link Tapo P125M, è eccezionale. Ti basterà attaccarla alla presa della corrente, impostarla tramite l’app in modo che si colleghi alla tua rete WiFi e quindi puoi fare di tutto. Avrai la possibilità di controllare tutto da remoto e anche di controllare i consumi.

Puoi ad esempio accendere i termosifoni o il condizionatore poco prima di rientrare a casa per trovare l’ambiente perfetto. Oppure puoi attivare il forno dove hai messo le brioche e quando ti alzi ce le hai già belle calde. E così tantissimi altri scenari. Avrai la possibilità di pianificare gli orari di accensione e spegnimento e di attivare la modalità che simula la tua presenza in casa. Inoltre è compatibile con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Che stai aspettando? A questa cifra la vorranno tutti e quindi da un momento all’altro l’offerta non ci sarà più. Perciò vai subito su Amazon e acquista la tua presa smart TP-Link Tapo P125M a soli 10,99 euro, invece che 14,99 euro. La spedizione non ti costa nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.