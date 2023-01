TP-Link Tapo P110: 4 prese intelligenti per una casa domotica (-27%)

Oggi con una piccola spesa puoi far diventare la tua casa domotica in pochissimo. Non perdere questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon. Metti subito nel tuo carrello 4 prese intelligenti TP-Link Tapo P110 a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro.

Grazie a questo sconto del 27% spenderai meno di 10 euro per ogni presa smart. Davvero un ottimo affare. Tra l’altro scaricando l’app dedicata avrai anche la possibilità di monitorare i consumi energetici. Potrai collegare qualsiasi elettrodomestico o dispositivo per farlo diventare subito intelligente. Metti una presa in ogni stanza e tutta la casa diventa domotica.

TP-Link Tapo P110: casa intelligente a pochissimo

Con queste 4 prese smart TP-Link Tapo P110 potrai vivere una vita più semplice. Questo perché ti permetteranno di controllare i tuoi dispositivi collegati con un semplice tocco sul tuo smartphone. Anche mentre sei fuori casa, grazie all’app Tapo, potrai accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici, le luci o la TV. Inoltre avrai anche la possibilità di controllare i consumi comprendendo così quali cose è meglio spegnere più frequentemente.

Per installarle basterà semplicemente seguire le istruzioni che trovi sull’app dedicata. In pochi e semplici passaggi potrai collegarle alla WiFi di casa e quindi usarle istantaneamente. Sono anche compatibili con Amazon Alexa e Google Assistant. Puoi impostare un programma in modo che ciò che hai collegato si accenda o si spenga a un determinato orario. Oppure usa la funzionalità timer per creare un countdown e ridurre gli sprechi di energia.

Non c’è dubbio, a un prezzo così vantaggioso bisogna proprio sbrigarsi. Come spesso accade queste promozioni sono limitate e scadono in fretta. Quindi prima che questo accada vai su Amazon e acquista le tue 4 prese intelligenti TP-Link Tapo P110 a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.