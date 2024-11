TP-Link Tapo P105: 2 prese smart a soli 19€ e la casa diventa intelligente

Hai sempre desiderato poter accendere i tuoi elettrodomestici mentre sei fuori casa o visualizzare i consumi e usare i comandi vocali? Tutto questo oggi è possibile spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste due prese smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro.

Grazie a questo sconto del 20% avrai un risparmio su due dispositivi spettacolari. Potrai controllare tutto ciò che colleghi a queste prese e far diventare ogni cosa intelligente in un secondo. Potrai posizionarle dove vuoi e avvalerti di una gestione semplice e veloce tramite l’app dedicata che puoi scaricare gratuitamente. E sono anche compatibili con i comandi vocali.

TP-Link Tapo P105: 2 prese smart a prezzo ridicolo

Con queste due prese smart TP-Link Tapo P105 puoi far diventare qualsiasi dispositivo intelligente anche se non nasce con questa tecnologia. Ti basterà collegare ciò che desideri a queste prese e il gioco è fatto. Per collegarle alla tua rete WiFi non serve essere degli esperti di tecnologia, ti basterà scaricare l’app TP-Link e seguire i pochi passaggi lì descritti.

Potrai controllare ogni dispositivo che viene collegato anche mentre sei fuori casa. Puoi impostare un timer in modo che si accendo si spenga quando lo desideri oppure azionarlo manualmente con lo smartphone. Puoi controllare i consumi e addirittura impostare la funzione di modalità assenza che simula la tua presenza in casa. E sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Una promozione coi fiocchi da non farsi sfuggire. Durerà pochissimo, quindi devi essere rapido. Perciò vai adesso su Amazon e acquista le tue due prese smart TP-Link Tapo P105 a soli 19,99 euro, invece che 24,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.