TP-Link Tapo: 4 prese smart per consumare meno (-27%)

Se fai presto oggi puoi rendere tutta la tua casa intelligente con una spesa davvero irrisoria. Grazie a questa offerta di Amazon puoi mettere nel tuo carrello 4 prese smart TP-Link Tapo a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro.

Con queste prese smart potrai avere un controllo assoluto su tutti i tuoi elettrodomestici o dispositivi che collegherai. Potrai gestirli sia con i comandi vocali che attraverso l’app dedicata. Sarai in grado di monitorare e ridurre i consumi notevolmente. Anche mentre sei fuori casa avrai sempre la possibilità di accendere o spegnere tutto ciò che è collegato a queste prese intelligenti.

TP-Link Tapo: casa domotica con una piccola spesa

Questa offerta spettacolare ti garantisce la possibilità di avere una casa domotica in un lampo e con una spesa decisamente bassa. Riuscirai a semplificare le piccole attività quotidiane e nello stesso tempo a ridurre i consumi elettrici. Infatti scaricando l’app Tapo potrai monitorare il consumo degli elettrodomestici collegati così da gestirli al meglio per evitare sprechi.

Sarai in grado anche di accendere o spegnere la TV, la radio, la macchina del caffè, il tostapane, le lampade e molto altro, semplicemente con il tuo smartphone. Se mentre sei fuori casa ti ricordi di non aver spento qualcosa lo potrai fare all’istante. Queste prese smart ti permettono di programmare un’accensione e uno spegnimento automatico. Inoltre potrai anche simulare la tua presenza in casa accendendo e spegnendo le varie luci collegate per scoraggiare visite indesiderate.

In questo momento siamo di fronte al prezzo più basso di sempre, per cui le unità disponibili potrebbero sparire presto. Se non vuoi che questo accada vai subito su Amazon e acquista le 4 prese smart TP-Link Tapo a soli 39,99 euro, invece che 54,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.