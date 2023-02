TP-Link RE190: questo ripetitore Wi-Fi Mesh potenzia la rete di casa ad un prezzo ridicolo

Se stai cercando un modo per estendere la copertura del segnale Wi-Fi nella tua casa, abbiamo una buona notizia per te. Il TP-Link RE190 è in sconto su Amazon e può essere tuo a soli 21,99€. Questo ripetitore Wi-Fi Mesh è facile da installare e può eliminare ogni angolo cieco, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

Con la velocità combinata dual band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 450Mbps in 5GHz, il TP-Link RE190 è in grado di fornire una connessione veloce e stabile in tutta la casa. L’ampia copertura incrementa il segnale wireless in aree prima inaccessibili o difficili da raggiungere, eliminando ogni angolo morto e garantendo una connessione veloce e stabile in ogni stanza della casa. L’indicatore luminoso smart LED del ripetitore Wi-Fi rileva la potenza del segnale del router per aiutarti a collocare l’extender nella posizione ottimale.

In questo modo, potrai trovare facilmente il posto migliore per il dispositivo, assicurandoti la migliore copertura possibile. Il TP-Link RE190 è inoltre dotato di TP-Link OneMesh, una tecnologia che ti consente di creare una rete mesh connettendosi a un router dotato di questa stessa tecnologia. In questo modo, potrai godere di una connessione stabile e senza interruzioni di segnale anche mentre ti muovi per i diversi ambienti di casa. Il ripetitore Wi-Fi TP-Link RE190 è compatibile con ogni router Wi-Fi e access point wireless, il che lo rende perfetto per chiunque stia cercando di migliorare la copertura del segnale Wi-Fi nella propria casa.

Inoltre, grazie alla Tether APP, potrai gestire in modo intuitivo il tuo network da iOS o Android. In conclusione, se stai cercando un modo per estendere la copertura del segnale Wi-Fi nella tua casa, il TP-Link RE190 è un’ottima opzione. Facile da installare, compatibile con ogni router Wi-Fi e dotato di funzioni avanzate come TP-Link OneMesh e la Tether APP, questo ripetitore Wi-Fi Mesh può essere tuo a soli 21,99€ su Amazon.

