TP-Link sta praticamente REGALANDO questa lampadina WiFi multicolor

Stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare una lampadina che puoi controllare con il tuo smartphone, anche da remoto, in modalità wireless? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello questa di TP-link a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro.

Fai presto perché su Amazon è al primo posto negli articoli del genere più venduti. Quindi, visto anche lo sconto del 33%, la vorranno in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Con questa lampadina smart puoi avere l’atmosfera che desideri e una casa intelligente con poco.

TP-link: controllo remoto e nessun hub richiesto

Tutto quello che ti serve per far funzionare questa lampadina intelligente di TP-link è solo la tua connessione Internet di casa. La monti come una lampadina tradizionale, scarichi l’app dedicata e segui i semplici passaggi per configurarla con la tua WiFi. A questo punto puoi accendere spegnere le luci semplicemente con un tap sul tuo smartphone. Oppure usa la tua voce chiedendolo agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant.

Anche mentre sei fuori casa avrai l’opportunità di gestire la tua lampadina intelligente. Inoltre è molticolor, e quindi potrai combinare come vuoi temperatura e colori, scegliendo tra 16 milioni di tonalità disponibili. Essendo LED, i 9 W sono equivalenti a 60 W di una lampadina tradizionale. Il che significa grande illuminazione e un notevole risparmio.

Che stai aspettando? Affrettati perché l’offerta non può durare ancora molto. Vai subito su Amazon acquista la tua lampadina WiFi TP-link a soli 9,99 euro, invece che 14,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.