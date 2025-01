TP-Link: lampadina WiFi colorata con controlli vocali, 2 a soli 14€

Recentemente si stato da una coppia di tuoi amici che avevano tutte le stanze di casa colorate in un modo diverso e riuscivano ad accendere e spegnere le luci semplicemente con la voce? Vorresti avere la stessa cosa senza spendere un patrimonio? Nessun problema. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello queste 2 lampadine WiFi colorate TP-Link a soli 14,99 euro, invece che 19,99 euro.

Anche se potresti non visualizzarlo da mobile considera che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 25% e dunque adesso il risparmio è davvero notevole. Potrai installare queste due lampadine WiFi in modo veloce senza fare collegamenti strani o installazioni complicate. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi sparirà in un batter d’occhio.

TP-Link: 2 lampadine WiFi colorate per fare tutti felici

Sicuramente con queste 2 lampadine WiFi colorate TP-Link farai felice i tuoi figli che potranno cambiare il colore della loro stanza ogni volta che lo desiderano. Infatti potrai scegliere tra 16 milioni di colori e cambiarli quando vuoi con un semplice tap sul tuo smartphone.

Sono anche compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Grazie all’app dedicata, che puoi scaricare gratuitamente sul tuo smartphone, potrai regolare i colori come vuoi, salvare impostazioni predefinite e impostare dei timer di accensione e spegnimento. Puoi addirittura simulare la tua presenza in casa tramite una modalità appositamente studiata. E poi hanno un consumo bassissimo rispetto invece a una luce molto potente.

Insomma una di quelle promozioni da non perdere per nessun motivo al mondo. Perciò fai in fretta, vai immediatamente su Amazon e acquista le tue 2 lampadine WiFi colorate TP-Link a soli 14,99 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonata puoi farlo ora cliccando qui.