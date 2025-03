TP Link crea un'atmosfera unica con la striscia LED smart (-44% ora)

Dai una svolta alla tua casa e rendi ogni stanza speciale con giochi di luce unici e intelligenti. Basta avere una striscia LED come la TP Link Tapo L900 a disposizione ed il gioco è fatto. La installi sulla cornice dei muri oppure dietro ai mobili per creare un effetto unico e che personalizzi a piacimento non solo con l’app sullo smartphone ma anche con la voce. A soli 27,99€ su Amazon con uno sconto del 44% sul prezzo di listino ti fa concludere un affare. Non perdere tempo e aggiungila al carrello.

Striscia LED TP Link Tapo L900: unica e facilissima da montare

Una striscia LED sembra quasi un prodotto da sottovalutare ma quando utilizzata nel giusto modo riesce a dare originalità e carattere alla tua casa. La puoi installare ovunque e decidere se applicarla dietro ai mobili o direttamente sui muri in base all’effetto finale che vuoi ottenere. In ogni caso non c’è da impazzire: grazie alla soluzione biadesiva preapplicata devi soltanto scegliere soltanto dove e poi attaccarla. Nel caso in cui sia troppo lunga, siccome questa è la versione da 5 metri, puoi tagliarla nei punti preindicati o, nel caso sia corta, puoi congiungerla con una seconda striscia. Devi acquistarla? Assolutamente no perché ne ricevi già due con questo ordine.

Personalizzala a piacimento scegliendo tra 16 milioni di colori nell’applicazioni o crea combo e giochi di luce unici grazie anche alla possibilità di personalizzare la luminosità in sistema. Se questo non è sufficiente, usa la tua voce per cambiare le impostazioni. Il sistema, infatti, è compatibile sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

Insomma, non hai un minuto da perdere se vuoi portare a casa ben due fili da 5 metri con la striscia LED Tapo L900. Collegati su Amazon e aggiungila al carrello con 27,99€ grazie allo sconto del 44% con un click rapido.