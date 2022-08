TP-Link: adattatore da USB a Ethernet, semplicemente GENIALE

Sì è vero, la WiFi è comoda, ma la connessione con cavo Ethernet è molto più stabile. Purtroppo però i PC di ultima generazione spesso non hanno la porta adatta per collegare questo tipo di cavo. È possibile rimediare grazie a questa speciale offerta di settembre su Amazon, potrai mettere nel carrello l’adattatore da USB a Ethernet della TP-Link a soli 12,99 euro.

Un acquisto geniale per chi ha bisogno di una connessione veloce e stabile che solo il cavo cablato può dare. Ottimo se devi fare videoconferenze senza rischiare di perdere la connessione mentre stai parlando o se giochi on-line con i tuoi amici, o ancora, se vuoi goderti il meglio dello streaming senza bruschi rallentamenti.

Tutto questo con una spesa di poco superiore ai 10 euro. Un affare da non perdere solo per oggi su Amazon. Acquista subito l’adattatore da USB a Ethernet della TP-Link a soli 12,99 euro, invece che 19 euro.

TP-Link: adattatore da USB a Ethernet, non potrai più farne a meno

Questo adattatore della TP-Link è pratico e compatto e grazie al cavo USB ripiegabile rimane tutto in appena 7 cm. Così lo puoi trasportare ovunque senza ingombrare. Compatibile con Windows, Mac OS, Chrome OS e Linux.

Collegalo al tuo dispositivo che non ha una porta Ethernet attraverso il cavo USB Type C e grazie alla tecnologia Gigabit integrata, goditi la super velocità fino a 1000 Mbps. Dimentica noiose attese ad aspettare il buffer che carica o un tuo famigliare in video call che ti sente in ritardo.

Approfitta dell’offerta di oggi su Amazon e metti nel carrello l’adattatore da USB a Ethernet della TP-Link a soli 12,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.