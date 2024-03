TP-Link: 2 lampadine WiFi multicolore a un PREZZO da URLO (18€)

Rendi la tua casa ancora più smart con 2 lampadine WiFi multicolore bellissime a un prezzo molto vantaggioso. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello queste firmate TP-Link a soli 18,99 euro, invece che 19,99 euro.

Anche se può sembrare che uno sconto del 5% non sia poi così molto, tieni presente che è uno dei prezzi migliori e ti permette di averle a soli 9,50 euro l’una. Vista in questi termini non è per niente male la promozione. E potrai illuminare ogni stanza in modo diverso tutte le volte che vuoi, creando atmosfere uniche.

TP-Link: le lampadine WiFi multicolore che devi avere

Sicuramente in questo momento il prezzo è davvero molto allettante, anche perché siamo di fronte a due lampadine colorate, non semplici. Potrai infatti scegliere tra una cosa come 16 milioni d colori diversi. E così puoi avere l’atmosfera che desideri, romantica o festaiola, in base alle circostanze.

Per configurarle non serve essere degli esperti, ti basta scaricare l’app dedicata e seguire i passaggi che ti verranno indicati per collegarle alla tua rete WiFi. Offrono un’ottima illuminazione e un minor consumo. Le puoi controllare con lo smartphone anche mentre sei fuori casa e sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. E puoi anche impostare una routine.

Affrettati dunque perché a questa cifra non potranno durare a lungo. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue 2 lampadine WiFi TP-Link a soli 18,99 euro, invece che 19,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.