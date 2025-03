Le cuffie Bluetooth leggere che cancellano in rumore

Se stai cercando cuffie leggere, con un design unico, diverse dal solito, comode, pratiche… Ecco qui le TOZO OpenEarRing. Cuffie Bluetooth 5.4 ultraleggere progettate per offrire un’esperienza d’ascolto confortevole e versatile, economiche e durature. Con un peso di soli 5,1 grammi per auricolare, il loro design a clip garantisce una vestibilità sicura senza esercitare pressione sulle orecchie, rendendole ideali per lunghe sessioni di utilizzo. La cancellazione del rumore è gestita tramite intelligenza artificiale, migliorando la qualità delle chiamate e riducendo i disturbi ambientali. Le trovia 29,90 euro, ma puoi applicare un coupon del -10%, pagandole 26,99 euro.

Le cuffie Bluetooth leggere TOZO

Queste cuffie Bluetooth offrono fino a 10 ore di riproduzione continua con una sola carica, mentre la custodia di ricarica fornisce ulteriori 30 ore, per un totale di 40 ore di autonomia. La custodia è dotata di uno schermo LED che mostra chiaramente lo stato della batteria e supporta la ricarica tramite USB Tipo C, garantendo praticità e velocità.

Queste bellissime cuffie sono resistenti all’acqua con certificazione IPX5, il che le rende adatte per l’uso durante attività fisiche o in condizioni meteorologiche avverse. La gamma di frequenza va da 20 Hz a 20 kHz, assicurando una riproduzione audio di alta qualità con bassi profondi e alti cristallini.

Il controllo touch intuitivo ti consente di gestire facilmente musica e chiamate con semplici tocchi, rendendo queste cuffie pratiche anche durante l’attività fisica. Inoltre, l’app TOZO permette agli utenti di personalizzare le impostazioni audio attraverso diverse modalità di equalizzazione.

Le cuffie Bluetooth di TOZO rappresentano un’ottima scelta per chi cerca cuffie leggere e funzionali, capaci di offrire un’esperienza audio soddisfacente in un design innovativo e particolare. Costano solo 26,99 euro, un prezzo decisamente democratico, vista la qualità del prodotto.