Toshiba: hard disk portatile da 4TB a 90€, PREZZACCIO Amazon

Se il tuo computer sta diventando lento perché ci sono un sacco di file all’interno, allora oggi puoi risolvere questo problema spendendo poco. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’hard disk portatile da 4TB Toshiba a soli 90,24 euro, invece che 129,95 euro.

Un ottimo prodotto che a questo prezzo, scontato del 31%, diventa assolutamente un affare, da prendere al volo. È compatto, leggero e grazie all’interfaccia USB 3.0, riesce a trasferire anche i file molto pesanti in pochissimo tempo. È già formattato in modo da essere compatibile per Windows 10, ma potrai usarlo anche sul sistema operativo Mac OS.

Toshiba: 4TB di archiviazione per stare sereno

Grazie ai 4TB di spazio disponibile di questo hard disk potrai stare sereno perché difficilmente li esaurirai in poco tempo. Avrai quindi la possibilità di archiviare foto, video, film, serie TV, programmi e giochi, liberando spazio nel tuo PC o portatile così che si possa velocizzare. Nello stesso tempo avrai i tuoi file sempre a portata di mano.

Il suo design compatto e leggero, di solo 217 grammi circa, ti garantisce la possibilità di averlo sempre con te senza problemi. È plug-and-play, per cui non avrai bisogno di nessuna installazione per poterlo utilizzare. Per copiare i file ti basterà trascinarli all’interno dell’unità ed è in grado di trasferire con una velocità massima di circa 5 Gbps.

Fai presto perché un offerta così allettante non potrà durare molto. Saranno in tanti a volersi accaparrare questo disco rigido esterno portatile. Per cui vai adesso su Amazon e acquista il tuo hard disk portatile da 4TB Toshiba a soli 90,24 euro, invece che 129,95 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.