Toshiba: 199€ per la smart TV Android 32" con digitale terrestre

Il momento è perfetto per concederti un nuovo televisore. Non uno a caso però. Questa smart TV Android di Toshiba ha un ottimo pannello HD da 32″. La giusta dimensione per camera da letto, camerette e cucina.

Perfetta per il passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, il suo cuore intelligente ti permetterà di accedere ai contenuti in streaming e on demand che mi di più. Con le promozioni Amazon del momento, la porti a casa a 199€ circa appena: basta completare subito l'ordine e godi di spedizioni di rapide e gratis da venditore terzo.

Toshiba: la tua nuova smart TV Android a ottimo prezzo

Un buonissimo compromesso fra qualità e prezzo. Il pannello che ti serviva al prezzo che non immaginavi. Non un sistema smart qualsiasi, ma quello a firma di Google: senza dubbio il migliore che si possa trovare su grandi pannelli.

Dal telecomando accedi a un mondo di intrattenimento. Tutte le tue piattaforme preferite – come Netflix, DAZN, Prime Video, Disney+, Discovery+ e non solo – a portata di pulsante. Colleghi a Internet il televisore e puoi goderti i contenuti che ami di più.

Questo gioiellino supporta il dialogo tanto con l'assistente vocale di Google quanto con quello di Alexa e non solo. Infatti, integra anche un Chromecast: questo significa che potrai trasmettere in tempo reale le immagini dal tuo smartphone, tablet e PC.

Il buon pannello HD di tipo DLED ti stupirà: ottima qualità in una fascia di prezzo insospettabile. Presenti il supporto all'HDR 10 e anche al Dolby Audio. Un prodotto completo, insomma.

Ovviamente, questo prodotto è anche pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2. Questo implica che non dovrai comprare a parte alcun prodotto per accedere al nuovo modo di guardare i canali che ami di più. Basterà semplicemente fare una ricerca e sintonizzazione degli stessi e sarai pronto a gustarteli anche quando lo switch off sarà completo.

Fortunatamente, stando attenti agli sconti Amazon, è possibile fare ottimi affari e questa smart TV Android 32″ di Toshiba ne è un validissimo esempio. A meno di 200€ fai porti a casa un nuovo televisore, di recente generazione e con tutto quello che può servirti, a portata di telecomando. Tutto quello che devi fare è completare subito l'ordine e aspettare la consegna. Ci penserà il venditore terzo a spedirla a casa in modo rapido e gratuito.