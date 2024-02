Torretta 12 in 1: 8 prese con interruttori e 4 porte USB, tua a 25€

La tua scrivania è piena di cavi che passano da una parte all’altra? Metti tutto in ordine con un piccolo gadget che costa poco. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello questa Torretta multipresa a soli 25,89 euro, invece che 36,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina.

Così facendo puoi avvalerti d uno sconto del 30% che abbatte il prezzo. Con questa presa multipla che si sviluppa in altezza avrai tutto in ordine e aumenterai notevolmente le prese. Puoi collegare tanti dispositivi in un unico posto.

Torretta 12 in 1 con tante prese e USB a prezzo piccolo

Come ti dicevo con questo gadget avrai tutto molto più in ordine. Infatti grazie alle sue 8 prese schuko puoi collegare computer, TV, UPS e tanto altro. E ogni 2 prese c’è un interruttore che ti permette di accendere o spegnere i dispositivi collegati in un attimo.

È dotata poi di 4 porte USB, una delle quali è Type-C. Così puoi ricaricare ad esempio il tablet e lo smartphone. Tutto in un unico sposto. Ha un cavo da 5 metri che ti consente di metterla dove vuoi. Ed è dotata di protezione da sovraccarico e cortocircuito per garantire la massima sicurezza.

Dunque prima che tutto svanisca o il prezzo torni alla normalità vai su Amazon e acquista la tua Torretta multipresa a soli 25,89 euro, invece che 36,99 euro. Ricordati che per averla a questo prezzo devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.